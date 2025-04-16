Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen 'Orkinos-Bulut' operasyonuna dair yeni detaylar ortaya çıktı. 4 büyük organize uyuşturucu şebekesinin çökertildiği operasyonda, zanlıların haberleşmek için kriptolu iletişim ağı kullandıkları belirlendi. Polis ekiplerinin kriptolu iletişim ağındaki mesajların deşifre etmesiyle, operasyon için düğmeye basıldığı öğrenildi. 4 uyuşturucu şebekenin çökertildiği uluslararası operasyonda 234 kişi gözaltına alındı.

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