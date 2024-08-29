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Orkestra şefinden eczanede konser! İstanbul’da eczanede piyano resitali

Orkestra şefinden eczanede konser! İstanbul’da eczanede piyano resitali

Mehmet Zeyrek
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Giriş: 29.08.2024 16:43
79 yaşındaki orkestra şefi Edward Aris, İstanbul Şişli’de bulunan bir eczanede boş duran piyanoya kayıtsız kalamadı. Her gün eczaneye giderek piyano çalmaya başladı. Müşteriler ise bu uygulamadan oldukça mutlu görünüyor.
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