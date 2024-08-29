Orkestra şefinden eczanede konser! İstanbul’da eczanede piyano resitali

79 yaşındaki orkestra şefi Edward Aris, İstanbul Şişli’de bulunan bir eczanede boş duran piyanoya kayıtsız kalamadı. Her gün eczaneye giderek piyano çalmaya başladı. Müşteriler ise bu uygulamadan oldukça mutlu görünüyor.

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