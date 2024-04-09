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Orhangazi Tüneli’nde otobüs yangını! 39 yolcu hızla tahliye edildi

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Giriş: 09.04.2024 01:25
Kocaeli’den İzmir’e işçileri götüren yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde alev alev yandı. 39 yolcu hızla tahliye edilirken, dumandan etkilenen kişi sayısı 16’ya yükseldi.
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Orhangazi Tüneli’nde otobüs yangını!
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