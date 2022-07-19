Ordu'yu sel vurdu! Bilançoyu AFAD açıkladı

Son dakika haberi: Ordu'da etkili olan sağanak taşkınlara neden oldu. Ev ve iş yerleri zarar görürken, balıkçı tekneleri battı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölgede yaşananlara dair açıklama yaparak sel ve heyelan sonrası ortaya çıkan bilançoyu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Ordu'da meydana gelen afetle ilgili yapılan açıklamada; kırsal alanda 253 heyelan meydana geldiği belirtilerek, şöyle denildi:

AFAD: 253 HEYELAN, 32 MAHSUR KALMA, 76 SU BASKINI İHBARI ALINDI

Ordu'nun Altınordu, Perşembe, Fatsa, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinde bugün aralıklarla aşırı yağış meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla 32 mahsur kalma, 76 konut ve iş yeri su baskını ile 28 konutu etkileyen heyelan ihbarı alındı.

Ayrıca kırsal alanda 253 heyelan meydana geldi.

Yol açma ve temizleme çalışmalarına Karayolları, DSİ ve Belediyelere ait 298 iş makinesi ve 418 personel ile müdahale edildi.

Mahsur kalan vatandaşlarımız AFAD ve Belediye ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.

Çalışmalara destek vermek amacıyla AFAD Samsun İl Müdürlüğü'nden ekip görevlendirildi.

Zarar ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.