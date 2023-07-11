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Ordu'daki selde 1 kişi kayıp! Selde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 14:38
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sel felaketinde kaybolan kadın için arama çalışmaları devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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