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Ordu’da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki çocuğu balkondan böyle itti

Ordu’da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki çocuğu balkondan böyle itti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 09:02
Ordu'da korkunç bir görüntü kayda geçti. Üvey babaanne 2 yaşındaki torununu seviyormuş gibi yapıp, balkondan aşağı itti. Yüzüstü yere düşen küçük çocuğun neyse ki ciddi bir şeyi yoktu. Güvenlik kameralarına yakalanan o üvey babaanne ise şimdi cezaevinde...
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