Ordu’da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki çocuğu balkondan böyle itti

Ordu'da korkunç bir görüntü kayda geçti. Üvey babaanne 2 yaşındaki torununu seviyormuş gibi yapıp, balkondan aşağı itti. Yüzüstü yere düşen küçük çocuğun neyse ki ciddi bir şeyi yoktu. Güvenlik kameralarına yakalanan o üvey babaanne ise şimdi cezaevinde...

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