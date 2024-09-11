Ordu’da üvey babaanne dehşeti: 2 yaşındaki çocuğu balkondan böyle attı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Darp edilen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuğun beyin kanaması geçirdiği ve entübe edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişiden biri olan anne çıkarıldığı mercilerce tutuklandı.

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