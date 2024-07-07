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Ordu'da selde can kaybı! A Haber taşkın riskinin olduğu bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 18:20
Ordu'da etkili olan sağanak yağış sonrası Çaybaşı ilçesinde yaşlı bir kadın sele kapılarak hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan taşkın riskinin olduğu bölgede son durumu aktardı.
A Haber taşkın riskinin olduğu bölgede!
A Haber taşkın riskinin olduğu bölgede!
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