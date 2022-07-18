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Ordu'da sel ve heyelan! Evler ve tarım arazileri su altında kaldı

A Haber
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Giriş: 18.07.2022 12:51
Görüntü Ordu kayda geçti. Gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Fatsa'da sel oldu, tarım arazileri su altında kaldı. Bir çiftlikte suyla dolan ahırdaki 10 büyükbaş, çalışan tarafından kurtarıldı. Altınordu ilçesinde ise bazı evlerin bodrum katlarıyla iş yerlerinde de su baskını oluştu. İş yeri ve ev sahipleri, belediye ekiplerinin desteğiyle suyu tahliye etmeye çalıştı. Perşembe'de de bazı noktalarda heyelan meydana geldi. Kentte yağış nedeniyle bazı ırmakların debisinin de yükseldiği gözlemlendi. Ordu Valiliği sel ve baskın uyarısının devam ettiğini açıkladı.
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