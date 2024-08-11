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Ordu’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Yol ulaşıma kapandı

Ordu’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Yol ulaşıma kapandı

İHA
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Giriş: 11.08.2024 16:43
Ordu’da öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı, su birikintisinin olduğu yol geçici olarak ulaşıma kapandı.
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