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Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! İş makinesi ve araçlar toprak altına kaldı

İHA
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Giriş: 09.07.2023 16:04
Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bülbül Deresi üzerinde bulunan bir köprünün korkulukları yıkıldı. Dereden taşan sular cadde ve sokakları göle çevirirken, yollar ağaç parçaları çamur yığınlarıyla doldu.
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