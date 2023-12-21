21 Aralık 2023, Perşembe
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Ordu’da korkutan kaza! Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi katlandı
Ordu’nun Altınordu ilçesi Mustafa Kemal Bulvarı Giresun istikametine giden yolun kayganlaşması kazaya sebep oldu. Kontrolden çıkan bir araç aydınlatma direğine çarparak adeta kağıt gibi ikiye katlandı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda can kaybının olmaması büyük teselli olurken yaralanan 3 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı.