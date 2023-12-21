Ordu’da korkutan kaza! Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi katlandı

Ordu’nun Altınordu ilçesi Mustafa Kemal Bulvarı Giresun istikametine giden yolun kayganlaşması kazaya sebep oldu. Kontrolden çıkan bir araç aydınlatma direğine çarparak adeta kağıt gibi ikiye katlandı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda can kaybının olmaması büyük teselli olurken yaralanan 3 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı.