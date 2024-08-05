05 Ağustos 2024, Pazartesi
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Ordu'da korku dolu anlar! Savcı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü! 9 aylık bebek olay esnasında darbe aldı
Korku dolu olay, Ordu'nun Aybastı içesinde yaşandı. İddiaya göre, Cumhuriyet savcısı ile restoran sahibi arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede savcı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Mücahit Şamil Koca'nın 9 aylık oğlu yere düştü ve darbe aldı. İşyeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay sonrası işyeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkartılmadan serbest bırakılırken, 3 kişinin işlemleri ise sürüyor.