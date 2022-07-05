05 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ordu’da komşuların gürültü kavgasında baba-oğul öldürüldü

Ordu’da komşuların gürültü kavgasında baba-oğul öldürüldü

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2022 12:13
Ordu'nun Altınordu ilçesinde komşular arasında gürültü meselesinden çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu silahla vurularak öldürüldü. Zanlı emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Komşuların gürültü kavgası: 2 Ölü
Komşuların gürültü kavgası: 2 Ölü
97 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı!
97 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı!
Komşuların gürültü kavgasında kan aktı!
Komşuların gürültü kavgasında kan aktı!
Canlı yayın yaparken otobüse çarptı
Canlı yayın yaparken otobüse çarptı
Cüneyt Arkın’ın yaşayamadığı tek hayali!
Cüneyt Arkın'ın yaşayamadığı tek hayali!
Feci kaza! A Haber olay yerinde
Feci kaza! A Haber olay yerinde
İngiliz çift hakkında yeni gelişme!
İngiliz çift hakkında yeni gelişme!
Konya’daki feci kazada şoke eden detay
Konya'daki feci kazada şoke eden detay
“Perili Köşk” satışa çıkıyor
“Perili Köşk” satışa çıkıyor
Kadir Şeker tahliye olacak mı?
Kadir Şeker tahliye olacak mı?
3 bina anında boşaltıldı!
3 bina anında boşaltıldı!
Korkunç kaza! Çok sayıda ölü var
Korkunç kaza! Çok sayıda ölü var
Daha Fazla Video Göster