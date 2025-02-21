Ordu’da kayan otomobil önündeki otomobile çarptı!

Kaza ilçeye bağlı Gölevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Şule Ö. idaresindeki 52 AFP 524 plakalı otomobil, kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkarak kayması sonucu önünde seyir halinde ilerlemekte olan Altan Serkan Y.'nin kullandığı 52 ADH 510 plakalı otomobile çarptı, ardından park halindeki diğer 2 otomobile çarptı.

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