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Ordu'da kaya düşmesi tehlikesi! 27 konut için tahliye kararı

Ordu'da kaya düşmesi tehlikesi! 27 konut için tahliye kararı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 16:46
Güncelleme:18.10.2024 16:48
Ordu'da kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle 27 konut boşaltılacak. En ufak sarsıntıda kayaların evlerin üzerine düşme riski var. Kaya düşmesi riski nedeniyle mahalleye giden yollar kapatıldı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'ın konuğu olan mahalle muhtarı Mehmet Başköy aktardı.
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