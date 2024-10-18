Ordu'da kaya düşmesi tehlikesi! 27 konut için tahliye kararı

Ordu'da kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle 27 konut boşaltılacak. En ufak sarsıntıda kayaların evlerin üzerine düşme riski var. Kaya düşmesi riski nedeniyle mahalleye giden yollar kapatıldı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'ın konuğu olan mahalle muhtarı Mehmet Başköy aktardı.

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