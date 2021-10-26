26 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ordu'da iş makineleriyle yolu kapatıp drift yaptılar

Ordu'da iş makineleriyle yolu kapatıp drift yaptılar

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2021 16:46
Ordu'da düğün konvoyunda sahil yolunu 4 iş makinesiyle ulaşıma kapatan operatörlere ve drift yapan sürücüye toplam 14 bin 754 TL ceza kesildi.

Ünye ilçesi Sahilköy Mahallesi sahil yolunda düğün konvoyuna katılan 4 operatör, iş makinesiyle karayolunu ulaşıma kapattı. Bu sırada sürücü, spor otomobiliyle drift yaptı. Kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Jandarmanın tespit ettiği 4 kepçe operatörüne toplam 5 bin 356 TL, drift yapan ehliyetsiz otomobil sürücüsü M.T.'ye (27) ise 9 bin 398 TL idari trafik cezası uygulandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşten ayrılmak isteyen çırağını hortumla dövdü
İşten ayrılmak isteyen çırağını hortumla dövdü
Köpeğin boynundaki 1 kilo 260gramlık tümör, ameliyatla alındı
Köpeğin boynundaki 1 kilo 260gramlık tümör, ameliyatla alındı
Japon Kyoto Parkı sonbahar renklerine büründü!
Japon Kyoto Parkı sonbahar renklerine büründü!
İş makineleriyle kapatılan yolda drifte ceza
İş makineleriyle kapatılan yolda drifte ceza
Edirnekapı Şehitliği’nde büyük saygısızlık!
Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık!
Çalışanına silah dayadı: Şunu vurayım şehit olsun
Çalışanına silah dayadı: Şunu vurayım şehit olsun
Barajlarda doluluk oranı yüzde 46’ya düştü
Barajlarda doluluk oranı yüzde 46’ya düştü
Çırağa hortumlu dayak kamerada
Çırağa hortumlu dayak kamerada
Kavşağa hızlı giren otomobil motosikletliye çarptı
Kavşağa hızlı giren otomobil motosikletliye çarptı
Manavgat’ta orman yangını!
Manavgat'ta orman yangını!
Sibel Can Eme Sarıgül’le yakalandı!
Sibel Can Eme Sarıgül'le yakalandı!
SUFOD, Van Gölü’nün dibindeki kalıntıları görüntüledi
SUFOD, Van Gölü’nün dibindeki kalıntıları görüntüledi
Daha Fazla Video Göster