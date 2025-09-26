26 Eylül 2025, Cuma

Ordu'da hasta nakil araç devrildi: 1 yaralı
Ordu’da hasta nakil araç devrildi: 1 yaralı

Ordu’da hasta nakil araç devrildi: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 17:01
Kaza, Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde hasta olmadan Altınordu şehir merkezi istikametinden Ulubey ilçesi istikametine seyreden Gündüz Y.’nin (46) kullandığı 52 RC 860 plakalı hasta nakil aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İlk olarak refüje çarpan araç, sonrasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüsü, araçtan çıkartılarak ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu esnada jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, ulaşımı kontrollü bir şekilde sağladı.
