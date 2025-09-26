Ordu’da hasta nakil araç devrildi: 1 yaralı

Kaza, Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde hasta olmadan Altınordu şehir merkezi istikametinden Ulubey ilçesi istikametine seyreden Gündüz Y.’nin (46) kullandığı 52 RC 860 plakalı hasta nakil aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İlk olarak refüje çarpan araç, sonrasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüsü, araçtan çıkartılarak ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu esnada jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, ulaşımı kontrollü bir şekilde sağladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN