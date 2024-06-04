04 Haziran 2024, Salı
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Ordu’da gal arısına karşı biyolojik mücadele başlatıldı
Ordu’da, kestane ormanlarının gelişimini zayıflatan, sürgün ve çiçek oluşumuna engel olan kestane gal arısına (Dryocosmus kuriphilus) karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Düzenlenen program çerçevesinde kestane ormanına 200 adet torymus sinensis adlı böcek salındı.