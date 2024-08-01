Ordu’da fındık hasadı başladı! Üreticilerin beklentisi fiyatların açıklanması

Ordu'da bu yıl sahil kesimlerinde bazı üreticiler bahçelere girerek hasada başladı. Sıcak havadan dolayı hasatta zorlandıklarını belirten üreticiler, fiyatların açıklanmasını talep ettiler.

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