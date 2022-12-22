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Ordu’da Eda’yı yaka kartı ipiyle boğarak öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme

DHA
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Giriş: 22.12.2022 16:35
Ordu'da 36 yaşındaki Sinan Şimşek, doğum günü kutlamasından sonra aralarında çıkan kavgada 22 yaşındaki sevgilisi Eda Evli'yi yaka kartı ipiyle boğarak öldürdü. Tutuklu yargılanan Şimşek’in hakkında Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
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