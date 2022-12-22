22 Aralık 2022, Perşembe
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Ordu’da Eda’yı yaka kartı ipiyle boğarak öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme
Ordu'da 36 yaşındaki Sinan Şimşek, doğum günü kutlamasından sonra aralarında çıkan kavgada 22 yaşındaki sevgilisi Eda Evli'yi yaka kartı ipiyle boğarak öldürdü. Tutuklu yargılanan Şimşek’in hakkında Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.