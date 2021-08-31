31 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ordu’da çocuğunun katliamından sağ kurtulan baba konuştu

Ordu’da çocuğunun katliamından sağ kurtulan baba konuştu

DHA
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2021 09:48
Ordu'da yaşanan aile faciası haberi Türkiye’nin gündemine oturdu. Korgan ilçesinde fındık toplamamak için 14 yaşındaki F.Y. ailesini kurşun yağmuruna tutarak annesi, ağabeyi ve anneannesi öldürdü. Faciadan yaralı olarak kurtulan polisi memuru baba Cemalettin Yalpı, o anları anlattı. Baba, ifadesinde "Gardıroba saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum" dedi. İşte kan donduran haberin ayrıntıları.
SAS Holding’in saat zinciri vurgununda önemli gelişme!
SAS Holding'in saat zinciri vurgununda önemli gelişme!
Trafikte dehşet! Seyir halinde kavga ettiler
Trafikte dehşet! Seyir halinde kavga ettiler
Evlat katliamından kurtulan baba konuştu
Evlat katliamından kurtulan baba konuştu
31 Ağustos 2021 Hava durumu | Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı! 31 Ağustos 2021 İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
31 Ağustos 2021 Hava durumu | Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı! 31 Ağustos 2021 İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL geline ise kilolarca altın takıldı
Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL geline ise kilolarca altın takıldı
Karadenizli çiftçinin alternatif ürünü
Karadenizli çiftçinin alternatif ürünü
Kızının gözü önünde kurşun yağdırdı
Kızının gözü önünde kurşun yağdırdı
Beyin kanaması geçiren Akusta’dan açıkama
Beyin kanaması geçiren Akusta’dan açıkama
Manisa’da orman yangını
Manisa’da orman yangını
Çaldığı araçla tatile giderken polise yakalandı
Çaldığı araçla tatile giderken polise yakalandı
30 Ağustos’a özel ışık gösterisi
30 Ağustos'a özel ışık gösterisi
Van’da 24 düzensiz göçmen yakalandı
Van’da 24 düzensiz göçmen yakalandı
Daha Fazla Video Göster