Ordu’da çocuğunun katliamından sağ kurtulan baba konuştu

Ordu'da yaşanan aile faciası haberi Türkiye’nin gündemine oturdu. Korgan ilçesinde fındık toplamamak için 14 yaşındaki F.Y. ailesini kurşun yağmuruna tutarak annesi, ağabeyi ve anneannesi öldürdü. Faciadan yaralı olarak kurtulan polisi memuru baba Cemalettin Yalpı, o anları anlattı. Baba, ifadesinde "Gardıroba saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum" dedi. İşte kan donduran haberin ayrıntıları.