29 Kasım 2023, Çarşamba
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Ordu'da balık tutarken ırmağa düşüp öldü
Olay, dün gece ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Melet Irmağı'nda meydana geldi. Balık tutmak için gittiği ırmağın yanında bulunan barakada arkadaşı ile oturan Ali Dursun, dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre suda çırpınan Dursun'un düştüğünü fark eden arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada arkadaşı suya girerek, Ali Dursun'u düştüğü yerin 5 metre uzağından karaya çıkardı. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Dursun'un hayatını kaybettiğini belirledi.