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Ordu’da 4 çocuk annesi Yeliz’i öldüren eşinden kan donduran savunma: Talebimi kabul etmedi...

İHA
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Giriş: 09.03.2023 17:00
Kan donduran olay Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi 32 yaşındaki Yeliz Gültaş'ı 10 yerinden bıçaklayarak öldüren 47 yaşındaki Muhammer Gültaş, adliyeye sevk edildi. Gültaş'ın jandarmadaki ifadesi ise dehşete düşürdü.
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