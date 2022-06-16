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Ordu'da 20 şelale daha keşfedildi! Her biri hayran bıraktı

DHA
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Giriş: 16.06.2022 11:18
Ordu'da yaklaşık 2 bin derenin üzerindeki 300 şelaleye yeni keşfedilen 20 tane daha eklendi. Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, "Bundan sonraki süreçlerde Ordu'nun şelale sayısının artacağı kanaatindeyim" dedi.
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