Ordu merkezli 10 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonuna 16 tutuklama

Giriş: 20.09.2025 13:28
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis oynatan suç örgütüne yönelik 10 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
