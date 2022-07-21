21 Temmuz 2022, Perşembe
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Ördek yiyeceğini balıklarla paylaştı! Kendi yavrusuymuş gibi böyle besledi
Yardımlaşmanın güzelliğini gözler önüne seren görüntüler kayda alındı. Bir ördek, balıkları ağzıyla yem vererek tek tek besledi. O anlar bakın kameraya nasıl yansıdı...