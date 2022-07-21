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Ördek yiyeceğini balıklarla paylaştı! Kendi yavrusuymuş gibi böyle besledi

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Giriş: 21.07.2022 08:12
Yardımlaşmanın güzelliğini gözler önüne seren görüntüler kayda alındı. Bir ördek, balıkları ağzıyla yem vererek tek tek besledi. O anlar bakın kameraya nasıl yansıdı...
Kendi yavrusuymuş gibi böyle besledi KENDİ YAVRUSUYMUŞ GİBİ BÖYLE BESLEDİ

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Kendi yavrusuymuş gibi böyle besledi
Kendi yavrusuymuş gibi böyle besledi
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