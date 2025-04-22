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Öpücük emojili mesaj taciz sayıldı

Öpücük emojili mesaj taciz sayıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.04.2025 09:44
Güncelleme:22.04.2025 09:44
Diyarbakır’da sosyal medyadan genç kadına, 'öpücük ve kalp' emojisi gönderen ve “harikasın canım, çok tatlısın canım” şeklinde mesaj yazan 69 yaşındaki H.T. isimli adam “cinsel taciz” suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı mahkemede idari para cezasına çarptırıldı. Aynı suçu 5 yıl içerisinde tekrarlaması durumunda para cezasını ödeyecek.
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Öpücük emojili mesaj taciz sayıldı
Taciz sayıldı
Taciz sayıldı
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