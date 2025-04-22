Öpücük emojili mesaj taciz sayıldı

Diyarbakır’da sosyal medyadan genç kadına, 'öpücük ve kalp' emojisi gönderen ve “harikasın canım, çok tatlısın canım” şeklinde mesaj yazan 69 yaşındaki H.T. isimli adam “cinsel taciz” suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı mahkemede idari para cezasına çarptırıldı. Aynı suçu 5 yıl içerisinde tekrarlaması durumunda para cezasını ödeyecek.

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