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Opera İzmir 5 yıldır bitirilemedi! 350 milyon lira nereye harcandı?

“Opera İzmir” 5 yıldır bitirilemedi! 350 milyon lira nereye harcandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 12:29
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 350 milyon lira harcayıp yarım bıraktığı opera binası inşaatına 5 yıldır çivi bile çakılmadı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Belediye Meclis Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, “Şu an 15 yıllık bir hikayenin önünde duruyoruz.” dedi.
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Opera İzmir 5 yıldır bitirilemedi! 350 milyon lira nereye harcandı?
Opera İzmir 5 yıldır bitirilemedi
“Opera İzmir” 5 yıldır bitirilemedi
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