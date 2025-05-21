“Opera İzmir” 5 yıldır bitirilemedi! 350 milyon lira nereye harcandı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 350 milyon lira harcayıp yarım bıraktığı opera binası inşaatına 5 yıldır çivi bile çakılmadı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Belediye Meclis Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, “Şu an 15 yıllık bir hikayenin önünde duruyoruz.” dedi.

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