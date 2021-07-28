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Onur Alp Eker'in dedesi iddiaları yalanladı: “Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok”

İHA
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Giriş: 28.07.2021 12:35
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü. Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker’in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Eker’in ölümünün ardından aileye verilen Adli Tıp raporunda ölüm sebebinin “arı sokması” olduğuna yönelik haberler kamuoyuna yansımıştı. Eker’in dedesi Zühtü Erdoğan, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada torununun arı sokması nedeniyle vefat ettiğine yönelik haberlerin gerçek olmadığını söyledi. Dede Erdoğan ayrıca torununun kaybolduğuna ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin de Onur Alp olmadığını ifade etti.
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