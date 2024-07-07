İstanbul Pendik'te, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Trafikteki tartışmada, minibüs sürücüsü önünü kestiği otomobilin kaputuna yattı. Çakarlı minibüs şoförüne, 6 bin 439 TL ceza kesildi.

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