29 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı

Önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2021 09:54
Güncelleme:29.11.2021 10:01
Ümraniye Şile yolunda sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kaza saat 05.30 sıralarında Ümraniye-Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ATM 725 plakalı otomobil, trafikte makas atarak ilerlerken aynı yönde ilerleyen 34 DEL 349 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Ulaşıma fırtına engeli!
Ulaşıma fırtına engeli!
Avcılığın ‘en alçak’ şekli!
Avcılığın ‘en alçak’ şekli!
Ürküten manzara! Teker teker çöküyor
Ürküten manzara! Teker teker çöküyor
Önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı
Önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı
Sezer Öztürk tutuklandı!
Sezer Öztürk tutuklandı!
ABD’ye uçağın iniş takımlarında geldi
ABD’ye uçağın iniş takımlarında geldi
Üsküdar’da hareketli saatler! Sahilde bulundu
Üsküdar'da hareketli saatler! Sahilde bulundu
36 il için kar alarmı!
36 il için kar alarmı!
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
Köy yolları kapandı
Köy yolları kapandı
Kayıp gencin cansız bedeni barajdan çıkarıldı
Kayıp gencin cansız bedeni barajdan çıkarıldı
Motosiklet yüzünden birbirilerini öldürdüler
Motosiklet yüzünden birbirilerini öldürdüler
Daha Fazla Video Göster