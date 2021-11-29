29 Kasım 2021, Pazartesi
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Önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı
Ümraniye Şile yolunda sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kaza saat 05.30 sıralarında Ümraniye-Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ATM 725 plakalı otomobil, trafikte makas atarak ilerlerken aynı yönde ilerleyen 34 DEL 349 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.