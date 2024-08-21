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Onu tanıyan herkes şaşkın!

Onu tanıyan herkes şaşkın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 11:22
18 yaşındaki Arda Küçükyetim bilgisayar oyunundan etkilenip sokakta önüne çıkanı bıçaklamıştı. Ekibimiz 5 kişinin ölümden döndüğü o saldırının perde arkasını araştırmak için Eskişehir'deydi. Saldırganı tanıyanların hepsi şaşkındı.
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Onu tanıyan herkes şaşkın!
Onu tanıyan herkes şaşkın!
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