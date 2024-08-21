Onu tanıyan herkes şaşkın!

18 yaşındaki Arda Küçükyetim bilgisayar oyunundan etkilenip sokakta önüne çıkanı bıçaklamıştı. Ekibimiz 5 kişinin ölümden döndüğü o saldırının perde arkasını araştırmak için Eskişehir'deydi. Saldırganı tanıyanların hepsi şaşkındı.

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