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Onlarca mağdur, binlerce lira vurgun! Yetkisiz servislere suç duyurusu

Onlarca mağdur, binlerce lira vurgun! Yetkisiz servislere suç duyurusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.02.2025 01:11
Tek tıkla tuzağa düşenler var sırada. Kimi kombisi, kimi televizyonu, kimi de arıza yapan beyaz eşyası için arama motorunda yetkili servis arayışına koyulmuştu. İlk çıkan linke tıklayınca, hikayenin sonu da hüsranla bitti tabii. Dolandırılanlar, mağdurlar seslerini duyurmak için bir araya geldi. Biz de oradaydık.
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Onlarca mağdur, binlerce lira vurgun! Yetkisiz servislere suç duyurusu
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