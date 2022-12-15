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Onlarca kişiyi dolandıran gaspçı yakalandı! Önce bayıltıyor sonra gasp ediyor

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Giriş: 15.12.2022 11:01
İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde gaspçılık yapan tunus uyruklu kişi, Emniyet ekipleri tarafından yakalandı. El çabukluğuyla insanları bayıltan gaspçı güvenlik kamerasına yakalandı. İşte o görüntüler…
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