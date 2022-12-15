Onlarca kişiyi dolandıran gaspçı yakalandı! Önce bayıltıyor sonra gasp ediyor

İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde gaspçılık yapan tunus uyruklu kişi, Emniyet ekipleri tarafından yakalandı. El çabukluğuyla insanları bayıltan gaspçı güvenlik kamerasına yakalandı. İşte o görüntüler…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN