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Onlarca kilo ağırlığında! Kayseri’de görenler hayrete düştü!

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Giriş: 11.12.2020 12:19
Güncelleme:11.12.2020 12:52
Türkiye’de Akdeniz ve Ege bölgelerinde çıkan orkinos, Kayseri'de balık tezgahlarında yerini aldı. 185 kiloluk dev balığı görenler şaşkınlık yaşadı. Öte yandan parçalanan orkinos kilosu 35 TL'den satışa sunuldu.

Kayseri'de 2 metrelik orkinos balığı tezgahlarda satılmayı bekliyor. Orkinos balığı iri görüntüsü ile vatandaşların da dikkatini çekti. Sivas Caddesi'nde 25 senedir balıkçılık yapan Mehmet Boran, müşterilerin genelde orkinosun yurt dışından geldiğini söylediğini ancak bu balıkların tamamen yerli olduğunu ve Akdeniz'den ve Ege'den çıkartıldığını belirtti. Mehmet Boran, "Müşteriler genelde bu balığın yurt dışından geldiği konusunda imalarda bulunuyorlar. Bu bizim kendi ülkemizin ürünüdür. Ege ve Akdeniz'den çıkar. Bu ürünü biz genelde Japonya'ya ihraç ediyoruz. Kendi sularımızda çıkan, yerli ürünümüzdür. Ağırlıkları 180 ila 200 kilogram gelen orkinoslar geldi ama bu balığın azami 500-600 kilogram kadar çıkma ihtimali var. Yani oltayla, zıpkınla tutulacak bir balık değil" dedi.

Boran, "Küçüklerini belki yakalayabilirler ancak büyüklerini yakalamak zor. Orkinosun zaten 15-20 gün bir zamanı var. İlk etapta dünden itibaren gelmeye başladı. Daha önceki senelerde verdiğimiz müşterilerimiz geliyorlar. Vatandaşların memnun kaldıkları bir balık, siyah ete benzer ama balıketidir. Çok lezzetli olur. Tavada yaparsınız, fırında yaparsınız, ızgara yaparsınız" diye konuştu.

Boran, dev orkinosu gören vatandaşların büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Parçalanan orkinos kilosu 35 TL'den tezgahtaki yerini aldı.

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