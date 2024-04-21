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Onlar saniyelerle yarışıyorlar!

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 09:02
Saniyelerle yarışan ambulans şoförleri sıkı bir eğitime tabii tutuluyor. A Haber ekibi titizlikle yürütülen bu eğitimin detaylarını sizler için öğrendi.
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Onlar saniyelerle yarışıyorlar!
Onlar saniyelerle yarışıyorlar!
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