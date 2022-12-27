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Önceden çöpe gidiyordu şimdi kadınların gelir kapısı oldu!

İHA
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Giriş: 27.12.2022 11:08
Siirt'te üretilen 'Tayfi' üzümünün yaprağı, kurulan salamura yaprak işleme tesisi ile köylü kadınların kazanç kapısına dönüştü. Kadınlar, bu yolla hem aile hem de şehir ekonomisine katkı sağlıyor.
Önceden çöpe gidiyordu gelir kapısı oldu!
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