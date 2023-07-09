Önce yardım etti sonra yakaladı! Binaya dayadığı merdivenle eski eşinin evine girmeye çalıştı

Sultangazi'de iddiaya göre Süleyman Yıldız, eski eşinin evine merdiven dayayarak gizlice girmeye çalıştı. Eski eşi durumu fark edince çığlık atıp, balkondaki saksıları Yıldız'ın üzerine attı. Yıldız'ın merdivenle eve çıkmasına yardım eden kişi çığlığı duyunca, Yıldız'ı engelledi. O anlar kameraya yansıdı.