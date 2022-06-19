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Önce vazgeçti çevredekiler ikna edince bu kez de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi

DHA
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Giriş: 19.06.2022 13:54
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ikinci oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı. Beyoğlu'nda gözlüğünü emanete bırakmaya giden bir öğrenci sınava girmekten vazgeçti. Sınava girmek istemeyen öğrenciyi çevredekiler ikna ederek, alkışlarla fakültenin kapısına getirdi. Bu kez de yanında kimliği olmadığı için sınava giremeyen Boran Elaldı, "Üniversite benim için vakit kaybı, iş kuracağım" dedi.
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