28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Önce Vaniköy şimdi Sarıyer! Boğaz'daki ikinci kaçak villa vakası

Önce Vaniköy şimdi Sarıyer! Boğaz'daki ikinci kaçak villa vakası

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2024 16:58
İstanbul Boğaz'ındaki kaçak yapı skandalına bir yenisi daha eklendi. Vaniköy'deki kaçak villanın ardından bu kez de İBB'nin Sarıyer'deki kaçak inşaata göz yumduğu ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boğaz’daki ikinci kaçak villa vakası
Boğaz'daki ikinci kaçak villa vakası
Adana’da limon hasadı!
Adana’da limon hasadı!
Fener olmaması felakete davetiye çıkarıyor
Fener olmaması felakete davetiye çıkarıyor
Sanat köylere taşınıyor: Bu tiyatro Mekansız
Sanat köylere taşınıyor: Bu tiyatro Mekansız
Kapora dolandırıcılarına operasyon!
Kapora dolandırıcılarına operasyon!
Şehit babası gurur ve hüznü bir arada yaşıyor
Şehit babası gurur ve hüznü bir arada yaşıyor
Serhat Akın’a saldıran zanlıların fotoğrafları çıktı!
Serhat Akın’a saldıran zanlıların fotoğrafları çıktı!
Hizbullah doğruladı: Nasrallah öldürüldü
Hizbullah doğruladı: Nasrallah öldürüldü
Mersinli çobanın sıra dışı hayatı!
Mersinli çobanın sıra dışı hayatı!
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Kopan kaya parçası otomobile düştü
Kopan kaya parçası otomobile düştü
Elazığ’da park halindeki araç alev aldı
Elazığ’da park halindeki araç alev aldı
Daha Fazla Video Göster