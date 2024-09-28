Önce Vaniköy şimdi Sarıyer! Boğaz'daki ikinci kaçak villa vakası

İstanbul Boğaz'ındaki kaçak yapı skandalına bir yenisi daha eklendi. Vaniköy'deki kaçak villanın ardından bu kez de İBB'nin Sarıyer'deki kaçak inşaata göz yumduğu ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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