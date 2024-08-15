Önce tek sonra arkadaşıyla soydu! Ne bulduysa bavula doldurdu

Bursa'da bulunan bir züccaciyeciye 2 gün üst üste gelen hırsız, ne var ne yok valizine doldurarak çaldı. Kamera kayıtlarını izleyen dükkan sahibi şoka girerken; hırsızın ilk gün tek başına, ikinci gün ise arkadaşıyla gelerek soygun yaptığı görüldü.