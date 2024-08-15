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Önce tek sonra arkadaşıyla soydu! Ne bulduysa bavula doldurdu

Önce tek sonra arkadaşıyla soydu! Ne bulduysa bavula doldurdu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.08.2024 12:18
Bursa'da bulunan bir züccaciyeciye 2 gün üst üste gelen hırsız, ne var ne yok valizine doldurarak çaldı. Kamera kayıtlarını izleyen dükkan sahibi şoka girerken; hırsızın ilk gün tek başına, ikinci gün ise arkadaşıyla gelerek soygun yaptığı görüldü.
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