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Önce taksiyi ardından lüks aracı gasp etti! Eskişehir'de hareketli gece

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 09:18
Eskişehir'de bir şahıs gece saatlerinde bıçak zoruyla önce bir taksiyi, ardından ise lüks bir otomobili gasp etti. Polis kovalamacası sonucunda yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
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