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Önce taksi şoförüne ardından görevli kadın polis memuruna saldıran şahıs kamerada

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Giriş: 29.02.2024 16:36
Başakşehir'de bindiği taksinin şoförüne küfürler edip fiziksel şiddet uygulayan kadın, olay yerine gelen görevli kadın polis memuruna da saldırdı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken o anları taksi şoförü cep telefonuyla kayda aldı.
Taksi şoförüne ardından kadın polise saldıran şahıs kamerada
Taksi şoförüne ardından kadın polise saldıran şahıs kamerada
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