29 Şubat 2024, Perşembe
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Önce taksi şoförüne ardından görevli kadın polis memuruna saldıran şahıs kamerada
Başakşehir'de bindiği taksinin şoförüne küfürler edip fiziksel şiddet uygulayan kadın, olay yerine gelen görevli kadın polis memuruna da saldırdı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken o anları taksi şoförü cep telefonuyla kayda aldı.