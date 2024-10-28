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Önce seyir halindeki araca sonra park halindeki araca çarptı

Önce seyir halindeki araca sonra park halindeki araca çarptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 12:44
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, araç sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları görüntülerine yansıdı.
Önce seyir halindeki araca sonra park halindeki araca çarptı
Önce seyir halindeki araca sonra park halindeki araca çarptı
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