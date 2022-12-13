13 Aralık 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Önce sevgilisini 5 yıl sonra da kocasını öldürdü! Katil kadın hakkında verilen ceza isyan ettirdi
Aydın’ın Efeler ilçesinde 5 yıl önce sevgilisini, 6 ay önce de tartıştığı kocası Doğukan Bağ’ı aynı yöntemle kalbinden bıçaklayarak öldüren Emel Bağ, mahkeme tarafından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cani kadın mahkemede “Çok pişmanım, böyle olsun istemezdim” dedi. Duruşma sonrası açıklama yapan Doğukan Bağ’ın yakınları 5 yıl önce sevgilisini 6 ay önce de oğullarını öldüren gelinleri Emel Bağ’a verilen cezayı az bularak isyan ettiler.