Önce sevgilisini 5 yıl sonra da kocasını öldürdü! Katil kadın hakkında verilen ceza isyan ettirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde 5 yıl önce sevgilisini, 6 ay önce de tartıştığı kocası Doğukan Bağ’ı aynı yöntemle kalbinden bıçaklayarak öldüren Emel Bağ, mahkeme tarafından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cani kadın mahkemede “Çok pişmanım, böyle olsun istemezdim” dedi. Duruşma sonrası açıklama yapan Doğukan Bağ’ın yakınları 5 yıl önce sevgilisini 6 ay önce de oğullarını öldüren gelinleri Emel Bağ’a verilen cezayı az bularak isyan ettiler.