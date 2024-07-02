Önce sevdi sonra çaldı! Köpeği çalınan kadın perişan oldu

Belki bu sevimli köpeği göreniniz vardır ve hatta O'nu çalanı tanıyanlarınız da. 75 yaşındaki Asuman Cankurt'un 11 yıllık can dostuydu. Çalındığı günden bu yana gözüne uyku girmiyor.

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