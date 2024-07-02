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Önce sevdi sonra çaldı! Köpeği çalınan kadın perişan oldu

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 02.07.2024 15:18
Belki bu sevimli köpeği göreniniz vardır ve hatta O'nu çalanı tanıyanlarınız da. 75 yaşındaki Asuman Cankurt'un 11 yıllık can dostuydu. Çalındığı günden bu yana gözüne uyku girmiyor.
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