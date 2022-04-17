Önce saldırmaya çalıştı, sonra darbedildi

Antalya’da iki sürücü arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada bir sürücü yaralandı. Kavga esnasında kadınlar, ‘yapmayın’ diye bağırırken erkeklerin ‘vurun, vurun’ diye slogan atması dikkatlerden kaçmadı.