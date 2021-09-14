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Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı...

İHA
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Giriş: 14.09.2021 11:21
Esenyurt’ta bir kişi internetten tanışıp kafede buluştuğu kadının çantasından para çaldı. Aldığı paralar ile hesabı da ödeyen şahıs daha sonra kayıplara karıştı. O anlar ise olayın yaşandığı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Esenyurt Meydanı'nda bulunan bir kafede gerçekleşti. İddialara göre, bir kadın internetten tanıştığı bir kişi ile kafede buluştu. Bir süre adamla sohbet eden kadın, daha sonra tuvalete gitmek için masadan kalktı. Masada tek kalan şahıs, kadının çantasında bulunan bir miktar parayı alarak cebine koydu. Daha sonra garsondan hesabı isteyen adam, hesabı da ödeyerek kayıplara karıştı. Masaya geri dönen kadın, çantasını kurcaladığında parasının olmadığını gördü. Kafe çalışanlarına durumu anlatan kadın, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Görüntülerde yaşanan hırsızlığın ortaya çıkması üzerine kayıtlarla beraber polis merkezine giden vatandaş, adamdan şikâyetçi oldu. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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