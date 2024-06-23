23 Haziran 2024, Pazar
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Önce otomobiliyle ezmeye çalıştı, yetmedi bıçakla kovaladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Kocaeli'de otomobil sürücüsü, motosikletliyi aracıyla ezmeye çalıştı, başaramayınca bıçakla kovaladı. Çalışanların araya girmesiyle motosikletli kurtulurken, şüphelinin motorcuyu hasmına benzettiği, kaskını çıkarınca durumun farkına vardığı öğrenildi. Korku dolu anlar anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.