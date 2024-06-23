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Önce otomobiliyle ezmeye çalıştı, yetmedi bıçakla kovaladı, gerçek sonradan ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 14:02
Kocaeli'de otomobil sürücüsü, motosikletliyi aracıyla ezmeye çalıştı, başaramayınca bıçakla kovaladı. Çalışanların araya girmesiyle motosikletli kurtulurken, şüphelinin motorcuyu hasmına benzettiği, kaskını çıkarınca durumun farkına vardığı öğrenildi. Korku dolu anlar anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobiliyle ezmeye çalıştı, bıçakla kovaladı
Otomobiliyle ezmeye çalıştı, bıçakla kovaladı
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